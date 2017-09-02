我想打籃球！ 嘉義居民冒雨反對縣府拆籃球場

太保市東勢公園籃球場設施完善，最近將被拆除。（記者林宜樟攝）

2017-09-02 18:41

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣府正進行太保市東勢公園整建景觀工程，但居民發現施工單位計畫把公園內的籃球場和兒童遊憩區拆除，工程日前動工，兒童遊憩區已拆除，今天嘉義縣議員王啓澧、太保市民代表林淑勉及鄰近約50位居民冒雨到場抗議，掛上白布條，要求縣府暫緩停工，還給他們打球運動空間。

當地居民說，公園在此興建多年，籃球場有夜間燈光設備、圍網及座椅，設施完善，每天都有數十人在此打球，甚至連朴子市都有球友來此聚會，鄰近的國家藝術社區也組成社區籃球隊，運動風氣盛，最近世大運剛落幕，國人關注體育發展，但縣政府卻要拆除籃球場，居民堅持反對，高喊「我們要運動」、「搶救東勢里公園籃球場」。

嘉義縣府建設處長林永福表示，整建工程先前曾與公所及居民等進行會議，有居民提議保留籃球場，另有居民反映籃球場夜間吵雜盼遷移，因而協調讓社區居民可使用鄰近的永慶高中籃球場，公園則籃球場照工程計畫拆除；永慶高中校方曾提及使用者付費，縣府決定協助設置夜間照明設施及負擔電費，將與校方、教育處等開會協調管理方式，會讓社區居民在夜間及假日都能打籃球。