玄！建醮漏邀好兄弟 託夢尋廟特徵竟全中

竹山鎮克明宮主委楊非武（左一）與廟務人員以及民俗專家廖大乙（右一）等人，到竹山太極峽谷「梯仔嶺」土地公暨百姓公廟，邀請參與全鎮300年大建醮。（記者劉濱銓攝）

2017-09-02 18:57

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣竹山鎮克明宮最近正在籌備全鎮300年首度大建醮，廟方為了讓境內各路好兄弟能藉此度化超生，於是走訪151間大小廟宇，稟報神祇、大眾爺參加，卻漏邀位在偏遠山區的太極峽谷土地公暨百姓公廟，民俗專家廖大乙因此受到託夢，而巧合玄妙的是，夢境所述特徵竟與這座被漏掉的廟宇吻合，讓廟方與信徒無不嘖嘖稱奇！

竹山鎮內大小廟宇相當多，過去建廟時難免驚擾地靈，而建成後受限經費，大多未辦理謝土儀式，就連鎮上主廟克明宮，在921大地震後重建也未謝土，加上桃芝風災、921大地震等引發死傷，廟方特別聯合境內各大廟宇，籌辦9大宮廟祈安大建醮。

廟方為了慎重起見，期盼建醮時各路鬼神都能參與，近日不辭辛勞走遍鎮內，一一邀請151間大小宮廟，從知名的土地公廟紫南宮，到隱身鄉野的百姓公廟幾乎無一疏漏。

只是，位在偏遠山區、曾發生過山崩意外釀成嚴重傷亡的知名太極峽谷，其中的天梯景點「梯仔嶺」土地公暨百姓公廟，因為車輛無法到達，且從登山口下切到廟宇的高低落差近400公尺，廟方考量廟務人員年邁難以到達，於是向當地的玄天上帝宮廟請託，希望建醮時，再由其引領當地鬼神參與。

民俗專家廖大乙今天凌晨卻受到托夢，夢境顯示，有好兄弟反映未獲邀請參與建醮，代表廟方邀請時出現疏漏，甚至明確指出這座廟「車難行」、「石壁內」等特徵，這才讓克明宮驚覺，當初向玄天上帝請託時未完成擲筊，恐是片面祈願未獲應允，才會托夢提醒，必須親赴稟報！

為此，克明宮主委楊非武特別率領廟務人員，冒著大雨徒步走到山區石壁內的梯仔嶺土地公廟，以清香供品祭拜，並向土地公、土地婆，以及歷來曾在此發生意外的罹難亡魂稟告疏文，說明日後建醮將會到此招魂度化，讓好兄弟可以脫離苦海。

克明宮廟方在完成廟宇疏文稟告最後一塊拼圖，也才放下心中大石，期盼之後的大建醮能庇佑合境平安。