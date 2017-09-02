屏縣原住民族收穫節登場 勇士舞千人展演

屏東縣原住民族收穫節今天開幕。（記者羅欣貞攝）

2017-09-02 19:15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2017年屏東縣原住民族收穫節今天（2日）起一連2天在縣立體育館前廣場登場，除安排屏東原鄉各部落產業市集、傳統競技，今年特別將魯凱族祭儀搬到屏東市區，呈現當地重要的傳統文化，同時還有展售原鄉的農特產品和手工藝品限量超值福袋，晚間進行的斜坡上音樂晚會，更讓民眾近距離感染原住民豐收的喜悅及天籟之聲。

屏東縣長潘孟安出席活動開幕典禮時表示，屏東縣各原住民鄉，每年7、8月是收穫祭的季節，部落都熱鬧非凡。今年屏東縣政府主辦的收穫節，以「收穫那麼多」為主題，就是希望讓大家看見屏東原住民族的文化與熱情。

潘縣長指出，今年活動，縣府特別將原鄉的射箭、頂上功夫、擲矛、搗米、鋸木等傳統競技，搬到屏東市區舉辦，讓民眾感受魯凱族收穫祭典演繹、部落勇士舞大會以及千人大會舞壯觀的場面。

今天傍晚的開幕典禮，由霧台鄉400位族人來演繹魯凱族歲時祭儀，以感恩、分享、祝福為表演主軸，耆老報信解除禁忌、感謝過去一年順遂，展望新的一年風調雨順。透過獵人加冕儀式分享獵物及農作物。展演中有魯凱刺福球訓練戰技、魯凱男人勇士舞、魯凱女人淑女舞、鞦韆下的談戀愛，最後以小米占（vacapi）烤的出的小米餅（capi）祝福所有參與人員未來一年平平安安。

在勇士舞大會師部分，則有來自三地門鄉百人勇士舞，瑪家、泰武、春日、來義、獅子、牡丹等鄉及都會阿美族2個協會，共計9組勇士舞千人展演，十分震撼。開幕典禮後接場的是斜坡上的音樂晚會，沿山歌手包括馬春美、藍石化、謝英雄、林廣財、包曉娟、李正秋等，再創斜坡上的經典感動。