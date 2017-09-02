新烏日站下車…4歲童墜月台、列車縫隙 送醫幸無大礙

2017-09-02 18:31

〔記者陳建志／台中報導〕彰化4歲葉姓男童今天上午和媽媽從彰化搭區間車，到台鐵新烏日站，因月台和列車車廂出現約20公分的落差，造成男童下車時踩空，跌進月台和列車間縫隙，站方人員和其他乘客看到，趕緊將他拉起，所幸男童僅頭部、背部擦傷，送醫治療，站方表示，已到醫院探視，也會進行月台改善工程。

4歲葉姓男童由懷有身孕的媽媽帶著，從彰化員林搭台鐵區間車到新烏日站，列車約於10點7分到站停靠後，懷孕的媽媽不方便抱著男童下車，用手牽著他，沒想到，列車車廂和月台有約20公分的高低落差，列車和月台間並有10多公分間隙，男童一不小心就踩空，從月台和車廂間縫隙跌進月台下。當時很多乘客正在上下車，站方人員和乘客見況，趕緊合力將男童拉起來。

烏日消防分隊林政葦分隊長說，獲報趕抵新烏日站後，男童已經由母親陪同在車站前等候，並自行走上救護車。初步檢查發現男童意識清楚，頭部和背部有擦傷，幸無大礙，送往中山醫院大慶院區治療。

台鐵新烏日站長吳俊德說，因新式區間車和月台間出現約20公分高低落差，男童下車時沒注意，才會從列車和月台間隙墜落，第一時間已經叫救護車，並到醫院探視，檢查後男童並無大礙，台鐵有投保乘客意外險，會協助申請理賠。

他也說，月台和列車高低落差的問題，已經完成改善工程發包，將會把整個月台地面提升和列車高度一致，預計今年底或明年初就能完成改善工程。