國防理工學院快閃演出 軍樂聲飄揚桃機

國防大學理工學院軍樂隊2日下午在桃園機場第二航廈入境大廳，舉辦「慶祝九三軍人節疾風快閃」活動，在短短15分鐘內變化隊形演奏多首樂曲。（記者朱沛雄攝）

2017-09-02 18:17

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕明天就是九三軍人節，國防大學理工學院軍樂隊今日下午在桃園機場第二航廈入境大廳，舉辦「慶祝九三軍人節疾風快閃」活動，在短短15分鐘內變化隊形演奏多首樂曲，吸引不少旅客駐足欣賞，表演結束後學生們一同高呼「支持國防 熱愛國家」，獲得圍觀旅客熱烈掌聲。

活動以輕慢優雅的台灣民謠「望春風」揭開序幕，緊接著軍樂隊及威武陽剛的校旗隊伴隨著行進鼓點邁開一致的步伐進場，並以變化隊形演奏軍歌及台灣民俗歌謠，整齊劃一的隊形變化中，充份展現軍校生雄壯的氣勢與瀟灑的英姿，而精采的表演也博得圍觀旅客滿堂喝采。

國防大學理工學院院長荊元宇將軍表示，理工學院是培養國軍技勤幹部及科研人才的搖籃，不僅重視學生在課業方面的表現，也注重藝術薰陶與人格教育的養成，以塑造允文允武的軍人特質。所以希望國人在聆聽優美演奏之餘，也能感受到軍校生特有的活潑與朝氣，進而支持國防，熱愛國軍。

相關影音

國防大學理工學院軍樂隊2日下午在桃園機場第二航廈入境大廳，舉辦「慶祝九三軍人節疾風快閃」活動，在短短15分鐘內變化隊形演奏多首樂曲，吸引不少旅客駐足欣賞。（記者朱沛雄攝）

國防大學理工學院軍樂隊2日下午在桃園機場第二航廈入境大廳，舉辦「慶祝九三軍人節疾風快閃」活動，在短短15分鐘內變化隊形演奏多首樂曲。（記者朱沛雄攝）

國防大學理工學院軍樂隊2日下午在桃園機場第二航廈入境大廳，舉辦「慶祝九三軍人節疾風快閃」活動，在短短15分鐘內變化隊形演奏多首樂曲，吸引不少旅客駐足欣賞。（記者朱沛雄攝）

國防大學理工學院軍樂隊2日下午在桃園機場第二航廈入境大廳，舉辦「慶祝九三軍人節疾風快閃」活動，在短短15分鐘內變化隊形演奏多首樂曲。（記者朱沛雄攝）

國防大學理工學院軍樂隊2日下午在桃園機場第二航廈入境大廳，舉辦「慶祝九三軍人節疾風快閃」活動，在短短15分鐘內變化隊形演奏多首樂曲，吸引不少旅客駐足欣賞。（記者朱沛雄攝）