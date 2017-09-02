人口比4個鄉還多！頭份蟠桃里分家 新增「中興里」

2017-09-02 18:08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市人口不斷成長，已超過10萬3000人，是縣內人口最多的行政區，其中，蟠桃里民有7400多人，人口比西湖、三灣、獅潭、泰安等4鄉還多；市公所提案分里，獲代表會通過、苗栗縣政府核准，正辦理作業中，將於明年4月1日起實施，屆時，頭份市中央路以南為蟠桃里、以北為中興里。

頭份市緊鄰竹南科學園區，工商發達及交通便利，是縣內少數人口成長的鄉鎮市。據戶政事務所統計，103年5月底為10萬1800人，到今年4月底為10萬3134人，增加1300多人，其中蟠桃里就增加了400多人，達7383人。

依據戶政最新統計，7月底蟠桃里已突破7400人，戶數達3700多戶，人口數比西湖鄉的7228人、三灣鄉的6800人、泰安鄉的5851人及獅潭鄉的4437人還多，也讓里辦公處在政務推行上十分吃力。

市公所依苗栗縣村里鄰編組及調整自治條例原則，超過1800戶，得劃分為2村里，提案將蟠桃里劃分成蟠桃、中興2里， 獲代表會通過、苗栗縣政府核准，正辦理作業中，明年4月1日起實施。

市公所說，蟠桃、中興2里將以中央路為界劃分，中央路以南仍維持蟠桃里，約2000戶，中央路以北則為中興里，約1700多戶；因門牌、里民身分證都需辦理異動，戶政事務所將會到里協助服務辦理。