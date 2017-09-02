花博葫蘆墩園區「花嫁」為題 4大佈展營造浪漫氛圍

2017-09-02 19:49

〔記者李忠憲／台中報導〕2018台中世界花博在即，市府規劃將展區之一的豐原葫蘆墩園區打造以「花嫁」為主題，4大浪漫佈展，配合豐原知名糕餅文化，將婚禮花卉與傳統糕餅結合，營造幸福浪漫氛圍。花博後更保留作為當地特色佈展，將可成為觀光新亮點。

台中市建設局積極規劃台中世界花博，其中位於豐原的花博葫蘆墩園區，將打造以花嫁為主題的4大浪漫佈展，包括「花的嫁紗」、「希望之花」、「水花教堂」及「時尚花嫁場域」。

建設局表示，花博葫蘆墩園區4主題由「花之嫁紗」揭開序幕，以新娘美麗頭紗意涵，佈設呈現立體花海的現代婚禮廣場。往前步行會來到「希望之花」婚姻願景主題區域，由陸上花展現幸福滿滿的願景。

緊接而來的就是「水花教堂」展區，在跨越園區的軟埤溪水岸上，打造新人的夢想教堂，創造水域教堂風貌。最後綴以「時尚花嫁」主題，展現年輕人詮釋的時尚婚禮環境，利用「傘與花」元素及玫瑰庭園，創造現代花藝婚禮氛圍。

建設局表示，展區也會結合豐原糕餅文化，以嫁娶意象將婚禮花卉與傳統糕餅結合，融合成「花嫁喜悅」主軸。現廠用近一公里的花廊道串聯，營造幸福浪漫氛圍。預計明年7月底完工，花博落幕後也會保留作為當地特色佈展，成為觀光新亮點。