重現媽祖廟飯棚 頭城「收孤飯」濃濃人情味再現

民間組織挑著擔子向民眾收孤飯的景象，近年在頭城街頭重現。（記者林敬倫攝）

2017-09-02 18:01

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮媽祖廟消失67年的中元節高低擔飯棚於去年恢復，據馬偕醫師日記記載，早年飯棚上的孤飯，是向舊頭城市區的店家或民宅募集而來，俗稱「收孤飯」，近日頭城民間組織「新益社」重新開始收孤飯，預計於5日中元節當天募集360桶飯，此舉讓居民間的互動增加，頭城街頭再度飄出濃濃人情味。

頭城搶孤最主要的棚架可分為「飯棚」和「孤棚」各一座，根據紀載，早年頭城媽祖廟及開成寺城隍廟於中元普渡期間，均會製作飯棚，媽祖廟的飯棚由民間組織「高低擔」，於中元節當天設置，當時的搶孤媽祖廟的飯棚是給預賽使用，出線的隊伍，在鬼月月底時，再搶開成寺城隍廟設置的飯棚。

但民國38年搶孤停辦後，中元祭拜開始不搭飯棚，即使到了民國80年搶孤復辦，媽祖廟的飯棚並沒有跟著恢復，僅開成寺城隍廟的飯棚重新於月底設置，也就是現今頭城搶孤活動唯一的飯棚。

媽祖廟飯棚消失了67年，消失期間的每年中元節，地方居民大多使用8桶飯放於8個方位祭拜，藉此取代飯棚，不過，在頭城鎮民代表游錫財、城西里長李長鎮等人的努力下，媽祖廟的飯棚於去年重新設置，他們也仿效早年民間組織「高低擔」募孤飯的習俗，成立名為「新益社」的民間組織，在中元節期間於大街小巷向店家、居民募飯，預計下週二中元節當天，為媽祖廟飯棚募集360桶飯。

「中元節米裝8分滿給法師變食，隔天拜過老大公的米會回贈給您全家吃平安、賺大錢！」游錫財、李長鎮等人挑著擔子在街頭募飯時都會說上這麼一句話，游錫財指出，這是另一種普渡模式，不用殺生，符合現代人的需求，且募飯的範圍包含鎮內拔雅、大坑等8個村莊，具有增加在地居民的互動，凝聚社區共識的社區營造意義。

游錫財說，高低擔飯棚的高擔，指的是將貨品陳列在架子上供消費者選購的店家，低擔則是現在所稱的路邊攤或地攤，以前要進入民間組織，還規定必須是販售冰品、水果、糖果餅乾和油湯（餐飲業者）的業者才能入會。

蔡姓攤商說，在地方做生意已經18年，參加這個活動後，生意感覺變得比較好，很高興能有機會和社區的其他人一起熱鬧；甫在地方做生意3年的林姓攤商則說，這個活動具有歷史延續的意義，能夠參與是件好事，雖然不一定對生意有幫助，但像這樣宣揚在地文化的活動，可以讓頭城被更多人看見。