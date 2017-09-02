世大運背後「無名英雄」 清潔隊員24小時輪班掃酒瓶

世大運選手村外人行道、公園等周遭環境，由林口清潔隊一肩扛起，堪稱世大運的無名英雄。（記者葉冠妤攝）

2017-09-02 17:40

〔記者葉冠妤／新北報導〕別忘了台灣英雄還有他們！世大運林口選手村今天關村，開村營運22天以來，選手村外部周遭環境都由新北市的清潔隊員一肩扛，共動員超過170人次，清運逾5500公斤的垃圾與資源回收物，尤其賽事中後期，完賽選手放鬆開趴，垃圾量暴增，這群「無名英雄」便開始繃緊神經，加強巡邏頻率，24小時輪班，不分日夜堅守環境整潔。

自8月12日選手村開村，選手村建物四周人行道、公園都由林口清潔隊負責打掃，選手村內的垃圾則是台北市政府委外處理。林口區清潔隊長劉鴻毅說，為維護國家「門面」，開村前就人行道側溝清淤、消毒環境、清理公園廢棄物等，誓言要讓選手有個好印象。

開村後，不但選手村四周角落派小組定時繞圈巡查，同時加強清掃選手村附近的家樂福、星巴克商家外人行道，劉鴻毅說，尤其賽事中後期，不少選手放鬆辦趴、夜夜笙歌，清潔隊於是啟動24小時輪班，每1個小時巡邏1次，不讓瓶瓶罐罐停留地上太久，他笑說清運垃圾裡面有8成以上都是啤酒瓶罐，「3罐啤酒瓶就有2罐是台灣啤酒，可見正港台灣味有行銷成功。」

劉鴻毅說，每天清晨打掃公園時，不少還在茫的選手都會熱情跟清潔隊員打招呼，有次1名外國選手將手機誤丟進垃圾袋，隊員看到趕緊從瓶瓶罐罐堆中撈起手機歸還，該名選手頻頻道謝，也讓清潔隊員感到暖心。

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