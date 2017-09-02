防治外來植物危害 東勢林管處辦小花蔓澤蘭防治活動

2017-09-02 17:23

〔記者李忠憲／台中報導〕林務局東勢林區管理處為防治外來入侵植物危害台灣生態，今天在東勢林業文化園區舉辦「小花蔓澤蘭防治日」活動，除讓民眾認識小花蔓澤蘭等殺手級植物外，更將開始辦理收購活動，盼全民動起來清除這些有害植物。

東勢林管處上午與台中市農業局舉辦「小花蔓澤蘭防治日」活動，吸引上百民眾參加，現場準備多項闖關遊戲，讓民眾從互動中，學習認識及防治小花蔓澤蘭、銀膠菊、菟絲子及香澤蘭等外來入侵植物，並示範如何清除。

東勢林管處表示，有「植物殺手」稱號的小花蔓澤蘭（Mile-a-minute Weed），原產中南美洲，英文意指1分鐘生長1英里的野草。它的繁殖能力強，蔓延速度驚人，近年來入侵台灣本島海拔1千公尺以下的平地、農田、果園、山坡地及國有林班地。它每年10月中旬開始開花，11、12月間大量結實，並攀緣纏繞其它植物，使得健康樹木遭受其纏繞危害而有生命危險，因此亟需在開花期前斬草除蔓。

林管處說，為鼓勵民眾參與移除入侵植物，9月至10月也會在東勢、和平、石岡、后里區及南投縣仁愛鄉等區，辦理一系列收購及防治宣導活動，並開始辦理小花蔓澤蘭新鮮植體收購，每公斤5元，相關訊息可上東勢林區管理處官網。