解決「老」問題！銀髮族健康樂活 大專青年研習給妙點子

2017-09-02 17:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為了讓青年學子關注銀髮族照顧問題，台中市政府舉辦為期兩天的「遇見新聲，不老世代」的大專青年研習營，今天舉辦成果展，參與活動的青年分6組，為銀髮族重覆用藥、二度就業、參與科技產品、交通、記憶、退休規劃提出解決之道，市長林佳龍讚揚年輕人的點子，受益不少。

市府在昨、今兩天在維他露基金會舉辦「遇見新聲，不老世代」大專青年研習營，邀請專家學者與青年學子共同探討銀髮族生活問題，並由青年學子提出面對問題方法。

6組青年集思廣益，分別提議，例如讓老人接觸科技，安排長輩們喜歡的學習課程，可於社區關懷據點提供課程，由學生擔任志工進行一對一教學；成立退休管理團隊，提供退休長輩專業的退休規劃建議；發行《拾憶》月刊，提供預防失智症資訊；媒合有技術長者二度就業，不過度依賴社會補助；透過程式設計，長輩就醫讀取健保卡時就可提供病患的用藥紀錄；提供長者便捷的大眾運輸等方案

林佳龍說，要年輕人談老化，需要有同理心，因為年輕人日正當中，很難想像老化面臨的問題。

他說，台中市政府的老人政策，是要讓老人活得快樂、有尊嚴，因此推出托老一條龍、721政策，讓7成老人健康樂活、預防成為被照顧者；另2成亞健康老人提升復原力、強化生活自理能力；1成失能老人也能獲得完善照顧。

林佳龍也拋出打造「時間銀行」的願景，鼓勵民眾投入志工服務換取點數，以儲蓄概念，讓大家以服務換取服務，打造志工首都。