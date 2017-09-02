機捷通車半年 日均運量5.7萬人

2017-09-02 17:20

［記者謝武雄／桃園報導］桃園機場捷運通車半年，桃園大眾捷運公司今天在桃園機場第一航廈舉行記者會，也舉行裝置藝術發表會，市長鄭文燦表示，機捷平均日運量為5萬7千人次，快要達成第1階段每日6萬人次目標，市府會加速車站周邊都市計畫速度，讓每個區段充分發揮效益，相信機捷運量未來會持續攀升。

鄭文燦表示，機捷通車提出「安全達標、服務多元、穩健成長」3大目標，目前機捷聯外交通替代率達28%，大幅紓解國道2號機場聯絡道負擔，另機捷也發揮觀光機能，假日運量較平日運量多出1萬人次，帶動沿線各營業單位，如華泰名品城、微風廣場、昇恆昌等帶來更多觀光、消費的正面效益。

鄭文燦說，機捷於8月25日正式迎接第1000萬名旅客，是來自日本、任職廣島大學的下岡友加女士，半年來機捷日平均運量為5萬7000人次，已快達成第一階段每月6萬人次的目標；市府會加速開發其他車站的都市計畫及區段徵收，讓每個區段充分發揮效益，相信機場捷運未來會持續在穩健中不斷攀升運量。

桃捷公司董事長劉坤億說，桃捷公司持續秉持「安全無虞、系統穩定」的目標，目前機捷準點率達98.5％，未來將往99.5％目標努力。

至於裝置藝術由中原大學建築系教授林雨祥與陳宣誠共同設計，象徵表達機場與軌道合作的用意，設計採用和機捷一模一樣的列車和站體，並利用機捷站體模型、桃園特色地景裝置、燈具系統，增添作品豐富度；即日起至12月31日止，在桃園機場第1航廈第2、3號行李轉盤及第2航廈第7、8號行李轉盤，這也是機場行李轉盤區首次動態展覽。