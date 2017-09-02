花蓮獨木舟業者與定置漁場大和解 暫定達成7大協議

2017-09-02 13:07

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮獨木舟運動近年蔚為風潮，範圍涵蓋得天獨厚的清水斷崖、鯉魚潭及台11線花東沿岸，不料位於新崛起的清水斷崖海域，獨木舟划行動線卻常與定置漁場漁民相互衝突，雙方屢屢在遊客面前大動干戈，甚至對簿公堂，經花蓮縣議會邀集相關單位協調後，初步達成7大協議，被議員視作將有助花蓮發展海上運動觀光的契機。

地處花蓮秀林鄉及太魯閣國家公園境內的清水斷崖，自蘇花公路崇德到和平間，總長21公里、絕壁臨海面約5公里，質地岩性因不易風化崩落，斷崖幾乎呈90度角拔起於太平洋中，造就出險峻壯麗的美景，近年吸引許多民眾出海遠眺這片與山海連成一際的殘岩斷壁。

花蓮目前合計26家合法獨木舟業者，因看中清水斷崖附近的美麗海域，紛紛進駐帶領遊客體驗划獨木舟自海上觀景行程，成功吸引大批民眾參與海上獨木舟活動，但由於定置漁場業主不滿遊客經常侵犯漁場範圍，長久下來造成雙方宿怨已深。

王姓漁民表示，遊客常在獨木舟活動中，划到定置漁場內，除擾亂漁民作業外，還有破壞漁具的疑慮，多次告知卻未得到業者正面回應，才會衍生海上衝突，加上划行過程影響到漁民海權，雙方鬧得相當不愉快。

林姓獨木舟業者強調，進行獨木舟活動前，均有教育並告知遊客切勿進入漁場範圍，早已盡量避開漁民作業時間及海域，但海權、路權紛紛被封殺的情況下，實在造成營運困境，才會轉向縣議會陳情。

協調會歷經多次協商未果，議長賴進坤、議員莊枝財等人最後召集獨木舟業者、定置漁場業主及縣府觀光處代理處長彭偉族、科長陳勇男、農業處、海巡署及花蓮區漁會代表等單位與會後，雙方才終於達成7項協議，為彼此共存發展邁出第一步。

協議內容主要將清楚公告板下獨木舟的下水點，並提請縣府編列預算改善周圍環境、標示划行路徑、遵守從事水域遊憩時間、業者訂定自律公約、配合海巡單位執法及每月舉行1次淨灘活動等7大共識。

彭偉族強調，近期內將參酌議會提供的會議紀錄落實執行，但礙於當地仍涉及原住民保留地，訂定公告等相關告示，會待拿到公文後邀集相關單位實地會勘，在不影響漁民的既有權益下，朝向發展海上觀光產業努力。