壯圍旅遊園區恐淪蚊子館？風管處：規劃能吸外國客

被視為宜蘭觀光處女地的壯圍旅遊服務園區，宜蘭縣政府與東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處將聯手，結合縣政府「蘭陽溪口生態魅力園區」計畫，促進地方的觀光產業發展。（記者林敬倫攝）

2017-09-02 12:54

［記者林敬倫／宜蘭報導］被視為宜蘭觀光處女地的壯圍旅遊服務園區，宜蘭縣政府與東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處將聯手，結合縣政府「蘭陽溪口生態魅力園區」計畫，促進地方的觀光產業發展，但服務園區遭質疑周邊無知名景點，恐怕淪為蚊子館；東北角風景區管理處長陳美秀表示，觀光局具有國際行銷實力，搭配縣府計畫，相信園區會像海綿一樣吸引外國客。

壯圍旅遊服務園區位於台2線濱海公路旁，預定明年3月開園，面積約4.4公頃，斥資3億多元打造而成，園區規劃旅遊服務中心、鐵馬驛站中心、生態滯洪池等空間，由黃聲遠團隊設計而成，採用綠建築概念，著重立體綠化與生態綠網、兼顧水資源保水結水設計，旅遊服務中心建築採地景式設計，融入附近沙丘自然景觀。

縣政府則要在服務園區旁，打造蘭陽溪口生態魅力園區，以國際級雙核心旅遊區為概念，營造宜蘭濱海必訪門戶，未來配合生態體驗園區，提供資訊、解說導覽等服務的生態旅遊行程，加強蘭陽溪口至大福一帶的觀光魅力，斥資近5億元，預計明年4月配合壯圍旅遊服務園區開園。

但有民眾質疑，壯圍旅遊服務園區周邊無景點，也沒有任何觀光亮點，如果沒有相關配套，恐淪為蚊子館；陳美秀指出，對壯圍旅遊服務園區的觀光實力有信心，東北角將讓園區變成跟海綿一樣，吸引遊客及甚至國際觀光客，首先要解決就是交通運輸問題，接下來再搭配縣政府的生態魅力園區計畫，打造觀光亮點，吸引觀光客。

陳美秀表示，觀光局有很強的國際行銷實力，相信結合縣政府的計畫，及地方鄉親的支持，園區甚至能吸引國際觀光客，帶動地方發展。