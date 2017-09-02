慶祝律師節 中彰投3公會集體討論「律師你是誰」

2017-09-02 12:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕9月9日是律師節，中彰投律師公會今天在台中市舉行律師節慶祝大會，為了讓民眾了解律師肩負的使命，今年的律師節不再安排官員致詞，以「律師你是誰」為主題，與現場律師們一同探討及反思，希望能達到律師是司法與民眾溝通的橋樑。

中彰投地區的律師約有1200多位，台中市約有1000人左右，僅次於台北的4、5千人，台中市的律師人數佔全國第二位。

中彰投3個律師公會在今天舉行的律師節慶祝大會，以「律師你是誰」為今年的慶祝主題，大會主持人便表示，由於律師給予民眾印象為「魔鬼的代言人」，連洋片「侏羅紀公園」中，第一個被恐龍吃掉的就是律師，因此有必要讓民眾了解律師所肩負的使命為何。

台中律師公會理事長洪明儒表示，律師這一個行業，一般民眾的印象是很會講話，是「魔鬼的代言」，但是律師的責任是維護人權，是在訴訟期間，協助法院去發現真實、正確使用法律，但律師卻不討喜，因此在今天的活動中，選擇不同於以往的慶祝方式，沒有長官致詞，放映了公會訪問各行各業的民眾對律師看法的VCR，讓現場律師了解民眾的想法，也藉此反思。

彰化律師公會理事長邱垂勳表示，律師為人民伸張公義，但最近司法也是被害人，律師也應該為司法制度及人員打抱不平，律師應該擔任讓人民認識司法、了解司法的解說員，如此人民就不會誤解司法，也就不會有「恐龍法官」、對司法誤解的批評。

南投律師公會理事長鄭崇煌表示，律師要盡心維護不管是原告或者是被告在法律上的權益，藏在律師袍內是一顆服務公益的熱心。