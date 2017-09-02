下一波網路癱瘓醞釀中？資安專家指出異常現象！

2017-09-02 12:18

〔記者譚偉晟／台北報導〕去年一口氣癱瘓美國網路的Mirai病毒，讓許多人開始注意到網路攻擊可能導致的災難性結果。而雲端安全服務廠商Akamai最新的網路現象報告就指出，大規模DDoS網路攻擊中使用的IP位址大幅減少，是PBOT殭屍網路捲土重來的徵兆，顯示網路攻擊已經發展成新舊工具混合使用的情形。

Akamai「2017 年第二季網際網路現狀–安全報告」的資料中顯示，隨著Mirai病毒的普及，該病毒可能已經成為DDoS商品化服務，導致網際網路整體的DDoS攻擊數量連三季下滑後，於第二季增長28%。此外DDoS網路攻擊發動的攻勢比過去都來得持久，在第二季一個目標的平均攻擊次數達到32次，更有一間遊戲公司共被攻擊558次。此外網路應用程式攻擊事件，比上一季也成長了5%、比去年同期成長了28%。

不過在這次的報告中顯示，今年第二季被用來發動DDoS攻擊的裝置數量大幅降低，在DDoS攻擊中使用的IP位址減少了98%，該現象主要集中在美國地區。Akamai資安人員分析，捲土重來的PBOT殭屍網路或許和此現象有關，他指出相較於Mirai病毒，PBOT殭屍網路主要是透過感染網路伺服器，因此只需要少量的裝置就可以發動大規模網路攻擊。大約只要感染400個IP位址，就可以產生75Gbps的攻擊流量。

Akamai資深安全顧問Martin McKeay強調，網路攻擊者永遠都在試探企業安全防禦的弱點，同時他們也會投入更多精力和資源進行攻擊。像WannaCry和Petya攻擊中使用的Mirai病毒的狀況、SQLi攻擊量持續攀升、以及PBOT殭屍網路的捲土重來，都顯示網路攻擊者除了會持續開發新工具，同時也會繼續採用依舊有效的舊型攻擊手段。