全台最筆直道路在這裡！ 卻也是「奪命大道」

台9線從台東關山鎮到鹿野鄉的武陵路段，全長14.5公里幾乎沒有轉彎，在空拍圖上看起來直得不可思議。（圖擷取自交通部臉書）

2017-09-02 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕交通部在8月底公布台灣最長、最直的路段，是在台9線沿花東縱谷，從台東關山鎮到鹿野鄉的武陵路段。但據當地警方統計，這條路在2011年到2016年間曾有55人喪命於此，成為台東人眼中的「奪命大道」。

交通部8月26日在臉書粉絲專頁PO表示，台9線從台東關山鎮到鹿野鄉的武陵路段，全長14.5公里幾乎沒有轉彎，在空拍圖上看起來直得不可思議，也讓行經此路段的用路人都覺得「比高速公路還好開」。

據《聯合報》報導，這條路段雖然風景美且路面平順，像是在美國電影常出現的荒漠公路，但也因為過於筆直和寬敞，此路段的超速、逆向超車的違規情形經常出現，釀成不少重大車禍。台東縣警局關山警分局死亡車禍統計資料顯示，2011年13人、2012年7人、2013年11人、2014年10人、2015年10人、2016年4人。

交通部也在臉書提醒，為確保行車安全，沿線90%的路段都已改為雙黃線，禁止超車，並設置紅綠燈及測速照相機，減少車禍發生。「路段雖直，還是要減速慢行喔。」

交通部在8月底公布台灣最長、最直的路段，是在台9線沿花東縱谷，從台東關山鎮到鹿野鄉的武陵路段。（圖擷取自交通部臉書）