8中型社福團體 獲「傳善獎」支援

2017-09-02 11:51

〔記者譚偉晟／台北報導〕為了解決民眾募款容易集中在大型社服團體，導致規模較小的社福團體募資不易的狀況，聯合勸募協會透過「傳善獎」的活動，針對資源缺乏或是較少被關注的服務提供獎勵，而今年總計有8家社福團體獲得這個獎項。

聯合勸募協會指出，「傳善獎」理念是以穩定、長期的經費挹注，讓具有服務專業和發展潛力的中型社福團體，獲得成長創新的能量。

一旦獲得「傳善獎」肯定，聯合勸募就會以震旦集團公益信託提供公益經費，提供每一個獲獎社福團體每年400萬、連續3年的支援。此外聯合勸募協會也導入審查機制，定期針對服務執行情況進行訪視觀察、給予專業建議，確保經費挹注後社福團體可以在服務上加倍提升。

而今年第三屆「傳善獎」共計8家中型社福團體入選，包含天主教曉明社會福利基金會、中華民國紅心字會、台中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會、台北市基督教教會聯合會、台灣露德協會、雅文兒童聽語文教基金會、慈懷社會福利基金會、廣青文教基金會，服務對象涵蓋長者、弱勢兒少、身心障礙者、疾病病友、受刑人家屬等。

其中在獲獎社福團體的服務內容中，「雅文兒童聽語文教基金會」以「微聽損兒童」為主要服務對象，努力改善微聽損兒容易受到忽略、資源缺乏的現象。而「紅心字會」則專注於服務受刑人家庭，期望藉由建構服務基地，以提高服務近便性，並持續倡議「罪不及家庭」的理念。至於「台灣露德協會」則致力於改善愛滋病患的生活狀況，希望能幫助這些病友維持基本人權、並解決各項生活難題。