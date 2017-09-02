台大機械系這班 出了「潛艇人」和「火箭人」

2017-09-02 11:06

〔記者林曉雲／台北報導〕1986年畢業的台大機械系，經過31年之後，出了一個「潛艇人」和一個「火箭人」！

國立中山大學、國研院台灣海洋科技研究中心、國防大學理工學院、中信造船及台船昨天共同召開記者會宣布，將投入研發全國第一艘由國人自製的水下載人載具（潛艇），預計5年完成打造、目標下潛深度1500公尺。

全國首艘自造載人潛艇的幕後功臣之一，是今年8月才從中山大學海下科技研究所教授外借，擔任國家研究實驗院海洋科技研究中心主任的王兆璋，1986年從台大機械系系畢業，且拿到美國賓夕法尼亞大學機械工程博士，他接受本報記者專訪時笑說，自己原本所學不是「海」，但因為找到的工作是「海」，他的人生也從此和「海」難分難捨。

王兆璋的專長是海下機電系統、運動學與動力學、機器人力學、應用電子電路與實習 、電腦語言與模擬等等，1966年到中山大學任教後，不斷地往「內太空」研究發展，20年後終於和「潛艇團隊伙伴們」要自造國內首艘水下載人載具潛艇，把科學家送入海洋下一窺無垠的海底世界，一圓打造載人潛艇之夢，也被外界稱為「潛艇人」。

有趣的是，王兆璋的大學同班同學、交大教授吳宗信是知名的「火箭人」，他召集包括從美國太空總署回國的研究員陳彥升等教授和碩博士生，組織一支火箭團隊，曾在屏東旭海附近陸續發射混合式火箭，從地面發射至10多公里的天空。五月天歌曲「頑固」MV中影帝梁家輝飾演的角色，即是製作團隊取自交大機械系教授吳宗信的故事而來。

火星人較為各界熟知，潛艇人的追夢故事也讓人感動。王兆璋剛開始做海下實驗時，受困於經費太少，「窮」科學家做實驗，水下載具的「浮球」是跟同校其他研究所商借，下沈配重物則是買「廢火車輪」廢鐵。

10多年前，王兆璋和同事、現任海下所所長陳信宏一起作水下定位實驗，掛了120多萬元的設備在水下無人載具上，於高雄外海下放300公尺，但放下去之後，左等右等，載具卻一直不上來。依理，下面的配重量放掉後，載具上面裝了兩顆大大的玻璃浮球，應該會變輕往上浮。

但因為很窮，沒有錢買浮球，於是跟同校的海洋地質所借了兩顆玻璃浮球，未料學生去借時詢問「一顆球」浮力多少，結果對方給的是「兩顆一組球」的浮力，計算錯誤導致此實驗損失了120多萬元的機器設備，讓王兆璋到現在都非常「小心且計較」單位的用字。