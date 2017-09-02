「喔熊騎喚彩繪列車」9/8首航 9/4起開放訂票

2017-09-02 10:55

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局配合2017台灣自行車節活動，將推出以新自強號普悠瑪列車進行彩繪的「喔熊騎喚彩繪列車」，並於9月8日首航，想要追火車的鐵道迷們，南港、台北、板橋、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東、潮州等站都可看見「喔熊騎喚彩繪列車」的身影。

喔熊騎喚彩繪列車預定9月8日首航，5105車次台北站上午10點10分開車，預計下午2點51分抵達潮州後返回台北，北上列車為5120次，潮州下午4點11分發車，晚間9點抵達台北。民眾可於9月4日凌晨0點起透過網路及電話語音訂票。