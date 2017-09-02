「阿里山火車碰壁」行程 10月起訪未營運的水山支線

2017-09-02 10:36

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕阿里山森林鐵路管理處7月推出「阿里山火車碰壁」郵輪式列車行程深受好評，為增加行程豐富度，將從10月起調整行程，除保留原來的Z字型路線體驗外，將帶旅客深入尚未開放營運的「水山支線」。台鐵局阿里山森林鐵路管理處營運組長簡信立表示，火車碰壁行程推出以來，每梯次一開賣馬上就售完，想體驗民眾手腳一定要快。

水山支線是阿里山森林鐵路原東埔線前段，沿線兩旁擁有許多珍貴林相，終點有座長19.6公尺的木桁架仿古橋樑，還有一株樹齡超過2000年，至今仍生意盎然的水山巨木。

更改過後的火車碰壁行程，上午將從阿里山站出來，前往神木站觀賞Z字形路線及參觀神木遺跡，再到二萬平站看機車頭三角線調頭表演；下午則到祝山站參訪高山植物園及觀景平台欣賞雲海，之後赴對高岳站遠眺玉山，最後至沼平站漫遊山水支線及參觀木雕展及24號蒸汽火車頭。

簡信立表示，該路段與十字路站一樣，都是從98年莫拉克風災後就中斷營運，但因這路段仍是林務局負責管理，雖鐵軌已修理好，但未經過復駛檢查，所以仍無法行駛客運列車，目前規劃是從沼平站帶遊客透過步行前往。

阿里山火車碰壁森鐵郵輪式列車套裝行程，每梯次限量140名，均一售價新台幣880元，內含森林鐵二萬平站至祝山站去回程票價、導覽解說費及中餐費用，未滿6歲孩童若不佔坐位者，可免購票乘車，但午餐費用另計。森鐵郵輪式列車行程採預約購票方式，各車站窗口不發售套裝行程，10人以上團體旅客可於乘車日前22天上網訂票；個人旅客則於乘車日前15天訂票。