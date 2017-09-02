江宏傑攜「愛醬」車城開球 帥氣模樣球迷爭睹

2017-09-02 10:17

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕剛在台北世大運拿下2面銀牌的桌球好手江宏傑，早上在屏東車城國小活動中心，為當地推廣桌球比賽開球，由於妻子「愛醬」臨盆在即，特別用影片方式為小球員打氣，屏縣長潘孟安也與江宏傑組隊過招，吸引當地數百球迷爭睹。

剛結束世大運賽事的江宏傑，一向對於推廣桌球運動不遺餘力，在車城鄉長張春桂及車城桌委會主委王博智邀請下南下擔任開球貴賓，江宏傑說，世大運比賽剛結束，但很想推廣桌球運動，希望親自來帶給小球員更棒的效果；對於給小球員的建議，他希望孩子先培養興趣，然後慢慢知道從事這項運動想要的是什麼。

福原愛則透過影片為小球員加油，她在影片中說，很喜歡桌球，很榮幸有機會給車城國小及其他小選手鼓勵，因為要生寶寶了，沒辦法到現場加油，希望大家努力爭取佳績。

屏縣長潘孟安表示，日前東京食品展，江宏傑特別到現場為南部縣市產品打氣推銷，這次還到車城鼓勵小選手，非常感激他對屏東的愛護，希望未來有機會共同推廣台日2國在屏東縣的旅遊行程。

車城桌委會主委王博智說，近年恆春半島的桌球風氣日盛，大小比賽都在縣內嶄露頭角，車城國小還培養出小國手，希望透過江宏傑及福原愛夫妻的加持，幫助當地桌球運動推廣，吸引更多大小朋友參與，創造更多的台灣之光。

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