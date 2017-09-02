「美而美」成早餐店代稱 背後原來有這段故事...

「美而美」已經成為許多台灣人心中，西式早餐店的代名詞。圖為示意圖。（資料照，記者沈昱嘉攝）

2017-09-02 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕「美而美」已經成為許多台灣人心中西式早餐店的代名詞，但究竟這個名字是怎麼來的？拉亞漢堡所隸屬的森邦集團董事長徐和森，就道出35年前的這一段故事。

據《食力foodNext》報導，徐和森表示，1981年時麥當勞還未進軍台灣，只有「女王漢堡」、「麥當奴」以及「夏一跳」3個品牌在賣漢堡。曾是台塑員工的林坤炎，在電視上看到美國棒球場邊吃熱狗的文化，認為可以引入台灣發展，就開始做起漢堡生意，一開始在當時的台北市立棒球場（今小巨蛋）販售，但生意不太好。他就改成開著小餐車到台北市育達高職的巷口售賣，發覺早上時間生意特別好，於是決定在八德路上開一間早餐店。

報導提到，林坤炎在思考店名時，將一家麵包店「美天美」和當時許多超市或賣皮鞋的店名「美而廉」作結合，於是「美而美」就誕生了。隨著美而美生意愈來愈好，林坤炎與自己兄弟做起連鎖生意，但卻沒有想到要註冊專利以保護自己的品牌，於是出現許多「美X美」的商家體系稱呼。

1988年一個加盟商將所有市面上的早餐店名稱註冊，使林坤炎的「美而美」變成侵權商標，開始長達20年美而美商標戰爭，最後在1994年由最高行政法院判定「美X美」為「弱勢商標」，也就是像「可樂」一樣，可以在前面加上品牌名就不會觸法，林坤炎的美而美體系因而改名為「巨林美而美」。