熊讚努力找新工作！ 失業第3天拜師 新技能get

熊讚努力增進自己的專長，在今日失業第3天跑到「日星鑄字行」拜師學藝。（圖擷自熊讚臉書）

2017-09-02 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕台北世大運吉祥物熊讚相當討人喜歡，但賽程結束後卻傳出熊讚失業消息，引來各方展開挖角大戰。熊讚昨日到信義就業服務站登記資料後，仍然努力增進自己的專長，在今日失業第3天跑到「日星鑄字行」拜師學藝。

熊讚在臉書表示，牠投完履歷後，除了等待好消息之外，決定要走訪台北的老產業，因為這些事業能堅持百年之久，只有「堅持」兩個字可以形容。而在堅持之外，品質與職人精神也相當重要。

熊讚說，他今天就來到太原街「日星鑄字行」學習，因為日星是全國唯一仍然在鑄鉛字的店家。熊讚透露，鑄字行的老闆張介冠接手父親，把這項難得的產業保留下來，現在不只是台灣唯一，甚至全世界都沒有幾家在經營。

熊讚直呼，「日星鑄字行」不僅是台北的國寶，也是台灣的驕傲。接著熊讚就在張老闆的教導下，逐步操作鑄字、檢字、排板、打印，就這樣學到了新技能。

稍早有媒體報導，熊讚失業後許多民間企業都向牠招手，許多企業、商家的臉書小編捲入搶人大戰，更一度傳出熊讚的新工作就是到動物園。不過熊讚臉書透露，今日仍是牠失業第3天，除了投完履歷等消息，也努力學習專長。

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