台灣Youtuber收入排行曝光！ 這些網紅估賺千萬薪

網友利用觀看次數來計算，在不將其他業配等收入計算的情況下，排出非商業型Youtube頻道的前67名排行榜。圖為Youtuber蔡阿嘎（右）和HowHow（左）。（圖擷取自蔡阿嘎臉書）

2017-09-02 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕許多人都會想知道Youtuber的收入究竟有多少？最近就有網友利用觀看次數來計算，在不將其他業配等收入計算的情況下，排出非商業型Youtube頻道的前67名排行榜。

Youtube頻道「新鮮知識筆記本 New Knowledge Notes」，計算台灣各大知名Youtuber（觀看總計5000萬以上頻道）開創頻道以來的收入，使用Youtuber「囧星人」和「鬼鬼」影片所提到的公式，也就是每1萬觀看次數約可拿到美金10元（約新台幣300元）。若Youtube頻道有第二頻道或其他頻道，也會一起加總計算，數據截至2017年8月25日，但資料非官方計算，僅供參考。

台灣Youtuber前10名收入依序如下：

1. 谷阿莫（約1413萬）

2. TGOP 這群人（約1139萬）

3. 舞秋風（約1141萬）

4. 老皮（約1117萬）

5. 蔡阿嘎（約1064萬）

6. 阿神（約1023萬）

7. 菜喳（約823萬）

8. counter656（約792萬）

9. INFINI HD 4K（約759萬）

10. 聖結石Saint（約712萬）

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