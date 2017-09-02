高中教師質疑「國文默寫」 引發PTT網友論戰！

有名高中教師在PTT上懷疑，「為什麼要考默寫？」認為這種死板的學習方式應該要被淘汰。（資料照，記者鹿俊為攝）

2017-09-02 09:01

〔即時新聞／綜合報導〕最近國文課因「文言文與白話文」比例的爭論，引發各界關注。有名高中教師在PTT上PO文懷疑，「為什麼要考默寫？」認為這種死板的學習方式應該要被淘汰，引起網友紛紛贊同，認為默寫是「陋習」。

網友lovealice在PTT八卦板上PO文表示，他是名高中國文教師，開學第一天就和他的學生表明，他自己也不喜歡默寫，覺得背書沒意義，所以小考以後不會考默寫。但開完教學研究會後，他的所有同事一致決定，每次段考都要考2課默寫，事實上就是在沿襲傳統。他只好再和學生說還是要考默寫，學生也習以為常，默默接受。

這名教師非常困惑，表示雖然考默寫好像是國文課常態，但實在不懂意義何在。默寫究竟對生活問題、促進思考、陶冶性情、解決問題哪項有幫助，就連大考都不考默寫，且背誦式的題目也漸漸被淘汰，「那麼為什麼我們還是要兢兢業業地讓學生用最蠢的方式學習呢？」

許多網友表示認同，「默寫真是最智障的」、「還有抄課文」、「從小訓練奴性」、「我以前高中期中考也考默寫，講給建中畢業的聽，他說建中考默寫的老師會被瞧不起」、「最浪費時間的事情」、「這樣就有考題啦，不然老師每次還要認真想考題」、「別說國文了，連英文都有背課文的陋習」、「考默寫完全沒屁用，幹麻不學法國，考申論才有意義」。但也有網友認為，「泡妞可以用啊，你一句我一句的」、「不會寫作文的人可以默背課文啊，有寫有分數」、「模仿就是最好的創造，連COPY都不會，還想創新喔」、「高中也就默寫那幾個古文而已，隨便就背起來了，要背也還好吧」。