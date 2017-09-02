颱風外圍影響全台有雨！ 7縣市豪、大雨特報

中央氣象局指出，今日瑪娃颱風外圍環流影響程度更加明顯，全台各地均有短暫陣雨且不排除局部大雨發生。（資料照，記者劉信德攝）

2017-09-02 06:38

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今（2日）瑪娃颱風外圍環流影響程度更加明顯，全台各地均有短暫陣雨且不排除局部大雨發生，尤其東半部及恆春更是要慎防局部豪雨及短時強降雨，且由於累積雨量偏大且降雨仍持續。受到颱風外圍環流影響，中央氣象局還針對新北、台北、基隆、宜蘭、花蓮、台東及屏東等7縣市發布大豪雨、豪雨及大雨特報。

輕度颱風瑪娃目前位於台灣西南方的海面上，以每小時4轉6公里速度，持續朝北北西轉西北方向緩慢向廣東、福建一帶接近，但路徑變數仍存在。

氣象局表示，今宜蘭地區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，基隆北海岸、屏東、花蓮、台東地區及新北市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北地區有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，今日中部以北高溫約31、32度，南部及東半部雲多有雨，高溫約29、30度。陣風方面，受此颱風及其外圍環流影響，今日台灣西半部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8到9級強陣風，海面風浪大。

明日（3日）天氣與今日類似，氣象局預估，明屏東、東半部及大台北地區容易有陣雨或雷雨，其他地區也會有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率；氣溫上，各地高溫約30至32度，沒下雨時仍較悶熱。

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空氣品質方面，全台各地及離島地區空氣品質為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 34 31 ~ 36 29 ~ 33 28 ~ 32

輕度颱風瑪娃目前位於台灣西南方的海面上，以每小時4轉6公里速度，持續朝北北西轉西北方向緩慢向廣東、福建一帶接近。（圖擷取自中央氣象局）

中央氣象局針對宜蘭縣、基隆市、花蓮縣、台東縣、屏東縣、新北市、台北市等7縣市，發布大豪雨、豪雨及大雨特報。（圖擷取自中央氣象局）

今日氣溫概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日全台紫外線指數呈現中量級和高量級。（圖擷取自中央氣象局）