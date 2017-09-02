向國軍致敬！ IDF戰機澄清湖球場震撼衝場（圖輯）

慶祝九三軍人節，國防部首度出動IDF戰機衝場，場面十分震撼壯觀。（記者張忠義攝）

2017-09-02 00:18

〔記者張忠義／高雄報導〕富邦悍將今晚與Lamigo桃猿在高雄澄清湖棒球場對戰，為了慶祝九三軍人節，國防部首度出動號稱「地表最強攻擊直升機」阿帕契AH-64E與IDF戰機衝場，場面十分震撼壯觀，場內外還有許多精彩演出，並請來國軍偶像劇男女主角到現場開球，就是要向勞苦功高的國軍致上最敬意。

迎接九三軍人節，台灣大哥大、富邦悍將、國防部攜手合作，今天在高雄澄清湖棒球場舉辦向英雄致敬，國防部出動IDF戰機衝場，全場球迷感受到臨場感百分百的超強震撼力。

今天邀請超過2500名國軍弟兄進場，和球迷們一睹富邦悍將與Lamigo桃猿對戰的精采賽事，國軍弟兄不但肩負保國衛民的重大責任，重大災害發生時第一時間也見到國軍全體投入救災的身影，希望這次藉由向英雄致敬的活動，表達對國軍無私貢獻的感謝與敬意。

慶祝九三軍人節，國防部首度出動號稱「地表最強攻擊直升機」阿帕契AH-64E與IDF戰機衝場，場面十分震撼壯觀，（記者張忠義攝）

慶祝九三軍人節，現場有戰技表演場面十分壯觀。（記者張忠義攝）

慶祝九三軍人節，軍人的人型玩偶表演，相當逗趣。（記者張忠義攝）

口足畫家楊恩典率六龜育幼院的院童一起唱國歌。（記者張忠義攝）

國防部在澄清湖球場擺設攤位，讓民眾認識國軍。（記者張忠義攝）

國防部在澄清湖球場擺設攤位，讓民眾認識國軍。（記者張忠義攝）

國防部在澄清湖球場擺設攤位，讓民眾認識國軍。（記者張忠義攝）

國防部在澄清湖球場擺設攤位，讓民眾認識國軍。（記者張忠義攝）

國防部在澄清湖球場擺設攤位，讓民眾認識國軍。（記者張忠義攝）

國防部在澄清湖球場擺設攤位，讓民眾認識國軍。（記者張忠義攝）

慶祝九三軍人節，國防部請來國軍偶像劇男女主角到現場開球，就是要向勞苦功高的國軍致上最敬意。（記者張忠義攝）

慶祝九三軍人節，國防部請來國軍偶像劇男女主角到現場開球，就是要向勞苦功高的國軍致上最敬意。（記者張忠義攝）