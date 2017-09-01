長榮航與工會達共識 勞方可參與防颱會議 授權機長延後起飛

2017-09-01 23:55

〔記者劉力仁／台北報導〕長榮航空昨天、今天連續二天分別與長榮航空關係企業工會、桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會，分別針對防颱作業各項措施改進與展望進行研討，各工會提出多項建議，包括不限縮空服組員請天災假的權利、提高天災出勤獎勵措施、參與防颱會議，要求地勤員工請假方式比照空勤、天災受困海外機組員照顧配套措施等，長榮航空表示，將彙整各工會意見後以書面回覆。

長榮航空夜間發布新聞稿表示，天然災害期間維持運輸不中斷是航空業人員的社會責任，但一定會在安全無虞的前提下，安排「業務指派必要出勤人員」出勤，為體恤員工在天災期間付出，之前就已實施優於現行法令加給一日工資，並提供交通補助每趟250元。資方再規劃具體做法包括：公司內部網站建立「颱風e指通」資訊平台，提供中央氣象局最新颱風動態資訊、航班異動訊息、員工出勤協助方案以及其他航空公司颱風期間的飛航訊息供員工參考。

對於颱風期間停飛及復飛的時間，長榮航空除按天氣預報、場站運作狀況、空勤組員休息時間來規劃外，也會參考其他民航同業作法保守以對。對於颱風來襲期間員工安全出勤問題，提出外部計程車隊優先乘載服務、公司附近區域以租用小型巴士巡迴載送、出勤人員額外餐食與提供公司宿舍等規劃方案。

長榮航空關係企業工會向資方提出訴求包括，確保員工通勤及飛航安全、提供天災期間出勤雙倍薪資與等比例休假獎勵、開放地勤員工居家上網請假、天災假期間提供備用人力至第一缐輪班單位協助，資方承諾將以書面方式回覆。

長榮航空與桃空職工也達成共識，開放工會推派具有公司員工身份之代表參加防颱會議並提供意見。與長榮航空企業工會方面，雙方達成落實施行簽派手冊決策，必要時授權機長依據當時實際天氣狀況延後起飛。

對於資方8月21日發佈天災假需要提供「與交通中斷或有明確安全之虞無法出勤的具體事證」交由管理單位審核差假，企業工會要求撤回，以及企業工會要求空地勤員工颱風天出勤比照北捷方式，加發兩日工資或加發一日工資及一日補休，空勤人員另加給危險津貼或多給一日勸慰假，雙方無共識。

長榮航空表示，對於各工會代表提出問題予以尊重，將持續在正常運作以及合理的可行範圍內，與各工會理性溝通，尋求勞資雙贏。