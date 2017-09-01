南市府盼修法購回未建廠土地 廠商：是咧吵三小！

2017-09-01 22:48

〔記者黃文瑜／台南報導〕台南市經發局擬對柳營、永康科技工業區及樹谷園區內未建廠廠商，加倍收取公共設施維護費，也將再促請中央修法建立未建廠土地強制收買機制，以利工業區土地有效充分利用。能建廠的廠商都說不反對，但一定要針對目前不願建廠的廠商，卻也希望有法源依據。目前沒有建廠計畫的廠商則認為，沒有建廠代表「有苦衷」，不應被加收費用，但被記者問到強制收買機制，則憤怒回說，「是咧吵三小！」

柳營科技工業園區廠商協進會理事長勝源說，不反對針對不建廠的廠商加倍收取公共設施維護費，但認為應該循序漸進，採逐年增加，而非無緩衝空間，一次到位，因為有些廠商購地後，不一定馬上有資金可蓋廠房，但對於專想炒地皮不建廠的廠商，或許能發揮作用，促使土地釋出，讓有需要的廠商能購地擴場。

樹谷科技園區的廠商則說，經發局已針對未建廠廠商加倍收取公共設施維護費，但其實公司已取得建造，並且要開始動工，卻仍被加收費用，很不合理，加上目前沒有法規可讓政府對廠商加收費用，這樣的做法有待商確，可是對於一直不建廠的廠商加收費用則認為合理，卻不一定有成效能加速廠商建場，「畢竟建廠要花的錢還是比公共設施維護費高。」

「這樣收也不合理」，永康科技園區一家有購地，目前無建廠計畫的廠商說，現在景氣不好，根本沒有訂單，所以無法建廠，經發局再加收費用是火上加油。記者詢問，若立法通過制收買機制，廠商立刻憤怒回應，「是咧吵三小」，若是產業能成功轉型就有機會建廠，不希望好不容易買到的土地被政府買收！