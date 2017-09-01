全國技能競賽 新北小將2金2銀1銅

2017-09-01 22:57

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市學生參加今年的全國技能競賽，共獲得2金2銀1銅，其中，新北高工塗家和獲得資訊技術職類金牌，林益弛獲得網頁設計金牌，三重商工蕭鈺鐘獲得板金銀牌，南強工商馬煜濰獲汽車板金銀牌，林哲岷獲汽車板金銅牌。

教育局技職教育科長劉金山說，勞動部主辦的技能競賽，參賽年齡為21歲以下，團體競賽職類為24歲以下，參加者包括社會人士，競爭和挑戰，對學生而言十分激烈，新北市代表選手能夠脫穎而出，非常不容易。

高三不想留遺憾 塗家和資訊技術奪金

獲得資訊技術（軟體設計）的塗家和，從高二就代表學校出賽，但去年在教育部舉辦的工科賽中，只拿到優勝，讓他對自己非常失望。今年已高三，為了讓自己沒有遺憾，不僅要準備報考科大的統一測驗，同時準備全國技能競賽，還要面對擔心再失敗的心魔，所幸塗家和發揮全力，取得金牌。

重思考人生目標 林益弛網頁設計摘金

獲得網頁設計金牌的林益弛，高職就是學校重點栽培選手，在技藝競賽中取得佳績，獲保送國立科大，但是大學多彩多姿的社團及戀愛生活讓他的學業受很大影響，最後在失戀和身體健康受損的狀況下，他重新思考自己的人生目標，在指導老師陳錫協助下，全力以赴獲得金牌，也贏得代表台灣出國比賽機會。

兼顧學業抗病痛 蕭鈺鐘板金職類奪銀

板金職類銀牌蕭鈺鐘，高二就取得氬氣鎢極電銲丙級與乙級證照，他努力兼顧學業及競賽準備，長期不良姿勢甚至造成他腰酸背痛的職業傷害，但他堅持到底，總算獲銀牌佳績。