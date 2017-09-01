台南1至4期掩埋場 全數劃入台江國家公園

2017-09-01 22:40

〔記者蔡文居／台南報導〕台江國家公園第1次通盤檢討，目前正由內政部國家公園計畫委員會審查中，對於台南城西掩埋場第1至第4期用地是否劃入範圍及如何分區，台南市環保局及地方各有意見，最後達成共識，1至4期全數維持在台江國家公園內，其中，1、4期由一般管制區提升為特別景觀區，禁止開發。

內政部營建署國家公園組長張維銓今天邀集環保局、台管處、地方NGO及在地居民，現勘城西掩埋場2、3期，由於地方強烈反對將城西2、3期劃出，環保局今天同意在維持現況使用下，不再堅持劃出，最後做成以上結論，全案將提報內政部國家公園計畫委員會審查，未來全案可望照案通過。

會勘過程中，台南市漁權會總幹事郭瑞昌一度拿出「台江垃圾國家公園」海報表達抗議。他說，可以把垃圾場劃入做為國家公園，但絕不能把國家公園劃出當垃圾場用，強烈反對將2、3期劃出國家公園範圍外。

台江文化促進會及社大台江分校執行長吳茂成、台南社大校長林朝成也認為，2、3期應維持國家公園一般管制區。

環保局科長邱瑞基則說，大家的目標都是一樣的，只是過程不同，2、3期先劃出，未來不再使用時，復育後再劃入國家公園，就像1期一樣，現在已復育成林。

由於地方強烈反對，環保局最後同意，在維持既有掩埋埸使用現況及活化工程延長掩埋年限下，不再堅持將2、3期劃出。至於1期已復育歸還，4期則尚未開發，則依台管處及地方提議提升為特別景觀區，未來將禁止開發。