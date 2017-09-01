桃園庇護工場中秋禮品 桃猿啦啦隊辣妹推薦

2017-09-01 22:04

〔記者謝武雄／桃園報導〕中秋節倒數1個多月，中秋禮品廣告已經處處可見，為了協助桃園市6家身心障礙者庇護工場銷售，桃園市長鄭文燦今天邀請LamiGirls，共同為庇護工場中秋禮品促銷，鄭文燦也率先購買10萬元禮品，盼能帶動買氣。另外，公24公園活化計畫，會在舊桃高女生部校長宿舍，設置第7家庇護工場。

鄭文燦說，桃園有6家身心障礙者庇護工場，每年銷售額約2000萬元，每一家都用心推出各式產品和服務，包括烘焙坊、有機農場和洗車美容坊等，其中還有十幾名員工取得烘焙食品技術士證照，庇護工場提供身障朋友職業學習、職務設計，讓身障朋友能夠自力更生、活出自信。

會中還頒獎給訂購桃園庇護工場產品的績優企業、政府機關，「庇護天使工作影像繪畫比賽」獎者獎項；其中購買最多的敬鵬工業公司共買了70多萬元中秋禮品，意者可至「桃園市身心障礙者庇護商品easy購」官網購買相關商品。

桃園庇護工場推出中秋節禮品包含，伊甸烘焙咖啡屋「喜悅八入禮盒」等多種中秋禮盒，電話427-8229；十字路口咖啡屋市府小站「月圓幸福禮盒」；電話334-0139；沁心小站庇護餐坊「沁心蛋黃酥」等多種中秋禮盒，電話479-9595分機325292；樂桃桃咖啡簡餐坊「蛋黃酥禮盒」等多種中秋禮盒，電話369-8553分機2601；樂桃桃洗車美容坊「中秋節當週來店禮」，電話369-8553分機2666；美好庇護工場「庇護傳愛無毒蔬菜」，電話471-8695。