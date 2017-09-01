Pokemon GO今起出新怪 第2世代3神獸上陣

Pokemon GO官方今天釋出第2世代的3神獸，雷公、水君還有炎帝開始加入團體戰啦！ （圖擷取自Pokémon GO官網）

2017-09-01 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕Pokemon GO新消息公佈！繼先前第1世代的急凍鳥、閃電鳥與火焰鳥與第2世代的洛奇亞陸續登場後；官方在今天再釋出第2世代的3神獸雷公、水君還有炎帝，讓「訓練師」們可以透過團體戰將他們收服。

根據Pokemon GO官網公布，自日本時間9月1日起，第2世代傳說中的寶可夢「雷公」、「炎帝」及「水君」將會出現在團體戰的道館中，而3隻傳說中的寶可夢將會在各洲輪流現身；第1波為9月1日至9月30日，水君會出現在亞太地區、炎帝會出現在歐洲與非洲地區，而雷公會出現在美洲地區。

而之後這3隻傳說中的寶可夢將會在10月與11月分別移動至其他地區，降臨各地的團體戰道館。

台灣的「水君」從今天早上8點開始，陸續出現在各地的道館，台灣各地也再度出現抓寶人潮，大家齊聚在道館一起合力收服水君，根據玩家表示，這次的水君相較於之前的的急凍鳥、閃電鳥、火焰鳥及洛奇亞，算是比較好打的，也比較容易收服。

「水君」是水屬性的寶可夢，被電與草屬性剋制，對火、鋼、冰、水有抗性，不過令人感到惋惜的是，普遍認為水君的基礎素質並不突出，只略勝過同為水性的水精靈，再加上神獸無法守道館，泛用性也不如其他的水屬性寶可夢，因此被不少玩家戲稱「開圖鑑用」的寶可夢。

但有鑑於先前官方也曾改動過部分寶可夢的招式與數值，或許可以期望日後會翻身成為較為強勢的寶可夢，以符合「傳說中的寶可夢」之名。

「超夢」延後一星期登場

另外關於「超夢」與「VIP團體戰」的消息，官方也將展開VIP團體戰的實地測試，在9月7日會向部分訓練家寄送VIP團體戰的邀請函，在世界各地選定的道館進行實地測試，較原先預期的9月1日延後了一星期。