人生60才開始！離家出走當畫家 88歲吳木生開展

2017-09-01 21:01

〔記者葉冠妤／新北報導〕人生60才開始！現年88歲的歐吉桑畫家吳木生，原本經營廣告看板公司，他從小就嚮往成為畫家，60歲那年毅然決然離家出走，獨居台北市外雙溪貨櫃屋中，終於手握彩筆的他，廢寢忘食畫出十里紅塵，如今最大盼望是到希臘寫生，將地中海美景納入畫布。

吳木生出生於萬華，家中有19個孩子，他排行老八，父親是木匠，因而將他取名「木生」。吳木生兒時家貧，飽嚐飢餓之苦，每個孩子都認命打工貼補家用，他小學畢業就到日商當起工友，當兵退伍後輾轉做起電影廣告看板，30多歲則自立門戶開設製作廣告招牌的美術社，包括台北福華、來來飯店、六福村遊樂園等美工壁畫等都出自他的手筆。

吳木生說，小時候窮怕了，不得已從事能養家糊口的工作，直到60歲才敢追尋內心的渴望，鬧了一場家庭革命，寧願「拋家棄子」，也要重拾兒時畫家夢。

耳順之年才提筆作畫，吳木生從不嫌起步晚，反而看淡塵俗，更加從心所欲，除了獨居在外雙溪貨櫃屋，潛心藝術，還買了部休旅車改裝成流動畫室，車子開到哪，他就畫到哪，即便4根手指頭曾不慎被電鋸切斷、爬高摔跤傷到手臂，他仍堅持畫下去。

吳木生說，自己一生願望就是成為畫家，現在則是希望攢了錢後到希臘寫生，將地中海美景納入畫布，繼續傳遞他對畫畫的熱愛，還有他堅毅的台灣精神。9月3日至10月8日吳木生將在新莊客旅人文藝術館開畫展，秀出他28年來的所見所聞。