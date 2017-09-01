日本藝術家展木雕 「被當雜草拔掉」

2017-09-01 21:09

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕去年獲得台灣建築獎首獎的毓繡美術館，「壓軸雙個展」2日起展出日本藝術家須田悅弘的木雕裝置，以及台灣畫家顧何忠的油畫展，須田的木雕花草維妙維肖，有童真的他，作品與現場環境融合，其中1件枯葉裝置在樓梯欄干外，觀眾遍尋不到，被導引看到後，忍不住哈哈大笑！

日本知名木雕、裝置藝術家須田悅弘，原本就有兩件作品在毓繡美術館展出，這次「毓繡」3樓以「花／非花」為主題，展出7件作品，每件作品都與現場環境結合，觀眾必須仔細找尋，有趣的是，展覽室中怎麼數都只有6件作品，最後導覽人員被帶往門外欄干，要大家探頭往外望，終於看到一小片栩栩如生的枯葉。

須田悅弘喜歡花草植物，以木雕做出維妙維肖的花草，與現場環境融合而獨樹一格，昨天他笑稱，出國展覽時，曾有雜草、枯葉作品被掃掉。而在直島的飯店展出作品時，飯店高層主管看到雜草，痛斥清潔人員打掃不確實，居然讓飯店長出雜草！清潔人員後來將它們拔掉，丟進垃圾桶。

另外，台灣畫家顧何忠的油畫展則在「毓繡」二樓以「揭露．存在」，展出他的靜物油畫，畫的都是日常生活可見的魚、花、杯盤、銅板、珍珠鍊子等，他說，想表達的是宇宙運行的景象，看似靜態卻是不斷地流動，看似平常，若抽去自我，就會看到不凡與寬闊。