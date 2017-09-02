去藥局喝咖啡！？有沒有搞錯？

2017-09-02 08:30

〔記者陳淑慧／台中報導〕臺中國家歌劇院斜對面最近開了一家話題店「分子藥局」，經過的路人常將之誤認為是咖啡館或精品店，走進後才發現裡頭不僅提供常備藥品、保健品和領取處方籤服務，特別的是還有沐浴鹽、肥皂、天然有機保養品等生活選物，甚至還有專人手沖咖啡服務。藥局裡沒有藥水味，而是咖啡香，執行長劉彥伯說：「希望改變藥局給人冰冷理性的既定印象，掀起不一樣的健康生活新美學。」

取名「分子」藥局別有深意，劉彥伯表示，他想將國外更先進、最新穎的商品及服務引進台灣，而分子是一個聽起來具有科技感、微小且精準的名詞，跟這家藥局想要帶給人們新穎且精準的健康觀念的想法很接近，因此以之為名。此外，這家藥局最特別的是有提供手沖咖啡服務，劉彥伯希望透過咖啡的氣味及溫度，彌補藥師在跟民眾傳遞健康理念時，過於嚴肅而冷硬的缺點。而此種藥局結合咖啡館的做法，果然讓每一位進來的消費者，輕鬆卸下心防，暢談個人身體狀況及需求。

在空間氛圍營造上，分子藥局捨棄了傳統藥局櫃檯服務，於正中間設置一中島平台，讓藥劑師與顧客可在此輕鬆互動。兩側牆面則是採用原始自然的鵝卵石砌成，各角落以綠色花藝點綴，架子上則擺飾靈芝藥草，顯得古樸自然，走逛其間，感覺格外放鬆而無壓力。

分子藥局：（04）2251-3080，台中市西屯區惠來路二段236之1號

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  • 分子藥局中央空間設計以木質吧檯搭配古銅色迴旋梯金屬元素，模擬人類原始製藥情境，呈現綠色自然實驗室風格。（記者李惠洲攝）

    分子藥局中央空間設計以木質吧檯搭配古銅色迴旋梯金屬元素，模擬人類原始製藥情境，呈現綠色自然實驗室風格。（記者李惠洲攝）

  • 迴旋梯下方有一隱密的吧台區，可以坐下來愜意地品嚐手沖咖啡，感受咖啡因時間與溫度變化所呈現的不同風味。（記者李惠洲攝）

    迴旋梯下方有一隱密的吧台區，可以坐下來愜意地品嚐手沖咖啡，感受咖啡因時間與溫度變化所呈現的不同風味。（記者李惠洲攝）

  • 左右兩側的主牆，是手工貼成的鵝卵石牆面，純樸的質感，給人真實、無負擔的意象。（記者李惠洲攝）

    左右兩側的主牆，是手工貼成的鵝卵石牆面，純樸的質感，給人真實、無負擔的意象。（記者李惠洲攝）

  • 藥局裡提供手沖咖啡服務，顧客不妨放慢心情坐下來、品味咖啡香。（記者李惠洲攝）

    藥局裡提供手沖咖啡服務，顧客不妨放慢心情坐下來、品味咖啡香。（記者李惠洲攝）

  • 2017/9/2週六「生活週報」

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