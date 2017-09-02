吐司蝦仁竟然這麼搭！ 泰式輕食教你做

2017-09-02 07:30

〔記者吳書緯／台北報導〕明明都快秋天了，天氣還是這麼熱，如何提升小孩的食慾呢？曾赴泰國多所廚藝學校進修、並出版多本泰國料理食譜的于美芮老師特別為讀者示範泰國媽媽都會做的「泰式炸蝦吐司」，不僅可以當成前菜或者下午茶鹹點，更是小孩子放學後的點心良伴。

泰式炸蝦吐司

食材：隔夜吐司4片、蝦仁30g、豬絞肉100g、雞蛋1顆、大蒜5顆、香菜根4株、香菜葉適量、紅辣椒絲適量

調味料：醬油1小匙、白胡椒1/2小匙、鹽1/2小匙、白芝麻4小匙、沙拉油適量

1. 前一夜將吐司放在烤盤上，放在室溫自然風乾，第2天每片去邊後切成四方形。

2. 將大蒜、香菜根、白胡椒、豬絞肉、蝦仁以及醬油、鹽和雞蛋，一起放入食物機調理，絞成細緻泥狀。

3. 將肉餡塗抹在每片吐司上，備一鍋倒入沙拉油，預熱至油炸溫度攝氏170度，爐火轉小，每片吐司肉面朝下，炸至淺金黃色再將吐司翻面炸成金黃色。

4. 最後將爐火開大，用高溫熱油逼油，雙面炸成金黃色即可起鍋，撒上少許白芝麻與香菜葉、紅辣椒絲裝飾即完成。

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