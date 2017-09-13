校服我最正》桃園永平工商水藍風 如浪來襲般清涼

永平工商的夏季制服以水藍色為設計主軸，秋冬季則為紅黑色調。（記者李容萍攝）

2017-09-13 06:30

〔記者李容萍／桃園報導〕「冠軍就是冠軍，走出校園總讓人忍不住多看一眼！」桃園市私立永平工商以水藍色系上衣搭配百摺裙的清新款式，在今年「制服地圖」網站舉辦的高校制服大賞票選，勇奪「全國最夯制服」北部冠軍，其實早在第1屆「制服地圖」票選活動，這套「水噹噹」制服就以10萬票當選全台冠軍。女學生們說，穿著這套制服走動時，會有一股藍白浪水襲來的清涼感，對於自家制服很自豪。

永平工商這套水藍色襯衫搭配百摺裙的清新制服款式，在「全國最夯制服」獲選北部冠軍，深獲歷屆學生喜愛。（記者李容萍攝）

永平工商校長黃耀祿說，建校初期學生制服，夏季男生為白上衣搭藏青色長褲、女生淡紫上衣搭黑百褶裙，冬季男女學生換上卡其上衣、長褲的「軍訓服」。校方考量當時校區後山一片森林蓊鬱，冬天潮濕寒冷，夏季又因校區開發尚未完成，黃土一片，白天燥熱異常，為轉型建立學校特色，民國80年經學生班聯會討論，學校聘請輔仁大學服裝設計系設計新制服，敲定紅色與黑色為冬季制服色調、夏季採水藍色的設計方向。

女學生說，夏天穿這套制服走動時，會有一股藍白水浪襲來的清涼感，不但能襯托出活潑俏麗，也很有流行style。（記者李容萍攝）

新版夏季女生制服走水藍風，上衣顏色較淺、百褶裙顏色較深，再搭以白色鞋襪設計，男生則是深藍色長褲。女學生們說，夏天穿這套制服走動時，會有藍白水浪襲來的清涼感，走出校園總讓人忍不住多看一眼。

秋冬季女生搭穿黑百褶裙及長筒黑襪，有溫暖和帥氣感。（記者李容萍攝）

秋季制服，女生上半身白色長袖襯衫加紅色背心，下半身搭配黑色百褶裙及長筒黑襪，男生黑長褲，讓人感覺有溫煦陽光照受的溫暖和帥氣感；冬季男女生制服則是多了紅色外套，下半身都是黑長褲。

永平工商女生制服色彩相當鮮豔。（記者李容萍攝）

只是，新版秋冬制服推出初期，男學生認為紅色制服太過顯眼不願穿，女生也認為春、秋要穿長筒襪很麻煩；經學校溝通，學生慢慢接受，其他公私立高、國中也紛紛仿效改變自家學校的制服。

學生穿上制服充滿自信。（記者李容萍攝）

學生張佳芸、吳章平、林淯培說，學校的制服感覺朝氣、吸睛十足，和其他學校制服相較，水藍色的夏季制服頗有日本、韓國高校風，不但能襯托出女學生的活潑與俏麗，也很有流行style！

永平工商制服活潑俏麗，跟校區周圍景色很搭。（記者李容萍攝）

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