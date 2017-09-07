你在看我嗎？》翻屁屁辨公母 家傳絕活年薪百萬

雛雞外觀幾乎一模一樣，公雞、母雞全賴「雞隻鑑別師」以肉眼分辨。（記者張軒哲攝）

2017-09-07 06:19

〔記者張軒哲／台中報導〕你聽過「雞隻鑑別師」嗎？台灣養雞業盛極一時，初生雛雞外觀幾乎一模一樣，雌雄莫辨，養雞業者須聘請專人翻雞屁屁用「鷹眼」來判定公雞、母雞，再分開飼養。「雞隻鑑別師」多數是家傳行業，需要有好眼力與慧根，資深鑑別師穿梭各大養雞場，年薪百萬，但1天必須長坐雞舍10多個小時，除了得忍受臭味還容易過敏，年輕人卻步。呂瑤萍從事雞隻鑑別師近30年，在中部養雞業界口碑極佳，眼明手快的她，1天至少幫6000隻雛雞鑑定性別。

Q：為什麼會當雞隻鑑別師？做多久了？

A：我今年49歲，出身南投縣草屯鎮，早期父祖輩從事養雞業，因為家裡需要人手，高三開始跟著父親學習怎麼鑑別雛雞性別，這個工作主要靠經驗累積，我學了1年多還是經常搞錯，直到20來歲跟著父親上工，越來越熟練才「出師」，一直做到現在。

Q：工作型態和收入如何？A：「雞隻鑑別師」要不定期到各大養雞場，坐在雞寮上班，鑑別1隻約5毛錢，較難鑑別的珍珠雞1隻8毛錢， 1天工作10餘小時，至少可鑑定6000隻，收入5000元，但得忍受臭味，而且容易過敏，我多數與中部各縣市養雞場配合，最遠曾到台南。

Q：雞隻性別要如何鑑別？

A：主要採翻肛鑑別法，輕輕抓起雛雞握在手中，用左右拇指及右食指於雛雞肛門處形成一個小三角區，以手指輕巧將肛門翻開，透過燈光在靠近肛門開口處，以肉眼辨識，有微小的白色球狀突起判定為雄性，若無突起則為雌性。剛出生的小雞全身稚嫩，抓小雞時得注意力道，以免力道太重一不小心就把小雞給捏死，而且還不能放在燈光下照太久，所以必須快狠準。

Q：鑑別過程有遇到特殊現象嗎？

A：有些雞農會投藥給母雞吃，出現雛雞異常情況，難以分辨性別，我有一次遇到畸形雛雞，肉眼鑑別是雌性，但養雞業者解剖後發現是雄性。

Q：這門技術有什麼竅門？有傳授徒弟嗎？

A：雞隻鑑別師屬於相當冷門行業，幾乎都是家傳，我在中部地區認識的鑑別師僅10餘人，自己有教妹妹如何分辨，妹妹現在也獨當一面，減少出錯率的竅門靠經驗累積，有時候還得看天份，不一定每個人都能「出師」，而且雛雞肛門常有雞屎，得不怕髒。

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