少女與6男混亂性關係 社工研判缺親情、轉爭取友情

2017-07-03 23:57

〔記者王俊忠／台南報導〕對於與多名男子發生混亂性關係的國中15歲少女，南市社會局暴力暨性侵害防治中心主任鄭妙君說明，經過社工了解，少女是因為欠缺親情關懷，為爭取同儕之間認同與友情支持，又對兩性關係懵懂無知，才會不懂拒絕異性朋友邀約發生性關係，與少女物質需求面較無關聯。

鄭妙君表示，據她了解，少女獲贈的物品，價值並非昂貴，少女會有此偏差的性行為，應與物質需求關連不大，主要在於欠缺父母長期親情關懷，改尋求同儕友情的認同，因為案發後少女已被父母親帶回家中照顧，社工會追蹤輔導，建立少女的正確價值觀與維繫兩性正常關係的交往之道，同時會對少女與父母做家庭教育輔導，強化親子之間互動與關係，不致因與父母親情關係疏離，少女轉而對外尋求友情支持，做出錯誤的兩性交往方式選擇。

資深社工、南市社會局長劉淑惠認為，少女與多位男性合意發生性關係，但其中有送禮物的對價，她會請社工再深入瞭解少女這種偏差混亂性關係的背後，有無兒少性剝削、性交易對價的情況，並擴大了解有無其他涉案男性。

劉淑惠說，根據她過去實務經驗，這類會在短時間內快速與異性同懠發生性關係的偏差性行為，有許多是女方幼年時期曾有遭受性侵害的陰影經驗，她也會請社工深入探查少女在小時候有無這方面的問題，發掘出真相才能對症下藥。