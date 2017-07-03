5郵輪聚基隆港 單日旅客人次創新高

基隆港6月30日共有盛世公主號等5艘郵輪靠泊，5郵輪共計15533人上下人次，刷新基隆港單日旅客人次紀錄。圖為盛世公主號（後方左）、寶瓶星號（後方右）、處女星號（前）靠港的英姿。（記者俞肇福攝）

2017-07-03 22:01

〔記者俞肇福／基隆報導〕6月30日，公主郵輪的盛世公主號首航基隆港，再加上麗星郵輪旗下的寶瓶星號、處女星號，歌詩達郵輪幸運號與航行台灣到中國的中遠之星等郵輪靠泊，5郵輪上下人數共計15533人，刷新基隆港單日旅客人次新紀錄。

盛世公主號今年3月下水，從義大利展開處女航行，共航行24個國家，台灣是第19站，總噸位14.3萬噸的盛世公主號，長330米，可載旅客超過3500人，船上設施專為亞洲市場打造，是亞洲最新郵輪；盛世公主號6月30日首航基隆港，台灣港務公司由董事長吳盟分率隊登輪交換禮物，吳盟分表示，公主郵輪去年在基隆港投入27航次母港操作，今年公主郵輪再度投入44航次以上母港操作，對於盛世公主明年加入基隆港母港操作航次，非常期待而且歡迎。

2017年，基隆港預計達到84.3萬郵輪旅客人次，較前一年成長27.09％。麗星郵輪、公主郵輪、歌詩達郵輪等3家公司共佈局5艘郵輪，操作由基隆港出發的母港航次佔了67.5萬人次，較前一年成長16.45％；此外，Fly-Cruise（搭飛機進、搭船出）的方式，今年將超越去年的28000人次，帶動外籍旅客到台搭郵輪的新風氣。

隨著各家遊輪公司的郵輪停靠基隆港，為基隆港帶來不同風貌，也吸引許多民眾拍照、攝影；但是，值得注意的是搭郵輪的旅客上下車，造成港務大樓旁的中正路壅塞問題，不能總是勞駕警方指揮管理，應徹底尋求解決之道。