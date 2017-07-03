台灣本島極西站！ 台南公車路網開進北門雙春

台南公車路網開進北門雙春遊憩區，設有台灣本島極西站亭，有觀光賣點。（記者楊金城攝）

2017-07-03 23:38

〔記者楊金城／台南報導〕走，搭公車輕旅行！大台南公車路網「棕一」線公車不只開進北門區雙春里，終點站延伸到北門雙春濱海遊憩區，最近完成候車亭設立，是台灣本島極西站牌，有觀光賣點。

台南市公共運輸處營運管理課課長蔡世勛說，為發展濱海特色觀光，鼓勵背包客、親子一同搭公車輕旅行，去年底特地將「棕一」線公車終點站延伸設在雙春遊憩區門口。

七股曾文溪口北側的新浮崙沙洲是台灣本島的極西點，雲嘉南濱海國家風景區管理處去年推出台灣本島極西點單車遊，因當地並無公車行駛，跟七股經緯度差不多的北門雙春遊憩區設有公車站牌，一躍成了台灣本島極西公車站牌。

雙春遊憩區有台南最大的紅樹林生態景觀、沙洲地景和美麗的夕照，加上台灣本島極西公車站牌，就很有吸引遊客來雙春旅遊的觀光賣點、打卡熱門景點。

雙春遊憩區是由台南市觀旅局委外經營，觀旅局觀光行銷科、風景區管理科今天到場會勘園區、極西侯車站亭，雙春遊憩區總經理黃冠力說，園區希望為台灣本島極西候車亭營造特色站亭，加上浪漫幸福的裝飾氛圍，成為年輕人拍照打卡的景點，也能帶動入園人潮。

「棕一」線公車從新營火車站前新營客運總站發車，終點站雙春遊憩區，現1天去程4班、回程4個班次公車。