北市建管處開罰內科夾層157件 總怠金1600萬元

2017-07-03 22:05

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市建管處今年4月28日修訂「台北市內湖科技園區夾層違建執行計畫」，要求內科夾層違建須在7月1日前，提出補辦建照或將夾層違建全部拆除，逾期未改善或補辦者，將依法強制拆除。另外，申請補照但未準時完成程序者則裁處怠金。建管處今天表示，統計至7月1日仍有157件已提送補照切結書，但遲遲未完成程序，預估首波開罰怠金總額約1600萬元。

建管處發言人洪德豪表示，內科夾層違建總計列管213件，統計至7月1日止，已有8件提出建造執照申請；有36件已自行拆除完畢；另有12件則因搬遷、拆除作業尚需時間，已向建管處切結停止使用並於近期內自行完成拆除。

但仍有157件違建所有人進入補照程序，卻尚未完成改善。洪德豪說，對於尚未改善者會依《行政執行法》裁處怠金2萬5000元以上30萬元以下的怠金，並得按次處罰至補辦完成或自行拆除為止。他補充，這次開罰後，仍會限期6個月內補辦建照，若屆期仍未補辦，就依執行計畫連續處罰。

內科原為廠辦使用的輕工業區，各樓層也挑高4至6公尺；前市長馬英九1999年起放寬內湖工業區進駐行業別，2002年變更為內湖科學園區，開放餐飲業、企業營運總部進駐，夾層違建一度多達400戶。前市長郝龍斌任內2007年專案執行內科夾層違建清查，並限期10年改善，直到今年才到期。