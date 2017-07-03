淡海輕軌機廠土地徵收「圍城」 農地排水不良難耕作

2017-07-03 22:52

〔記者李雅雯／新北報導〕淡海輕軌機廠坐落淡海新市鎮二期第一開發區範圍內，徵收私有農地4.9公頃，完成協議價購後取得的機廠用地，目前已在整地中，周邊未納入機廠用地者可繼續農用；然而機廠用地開挖破壞原有灌溉水路、排水系統，斷了農用仰賴的水源進出，地方居民無奈，就算沒有劃入機廠用地，「良田恐將也因無法耕作而成廢地」。

新北市政府捷運工程局表示，已著手周邊農田灌溉溝渠、排水系統的評估設計，允諾會消除居民疑慮。

淡海輕軌機廠坐落在新市六路一段、沙崙路二段交叉口，原先劃設範圍擴及附近人家民宅，硬生生切掉民宅前院大半塊，地方居民大表抗議；捷運工程局後續做出調整，縮小機廠用地範圍，這才退出別人家民宅前院，也讓未劃入機廠用地範圍的土地可繼續農用。

地方居民78歲黃阿伯說，家族世代定居在此地，平常種菜自給自足外也自銷，機廠用地整地後，原有的灌溉水路、排水溝渠都不見了，沒有水的話，農田耕作也不能繼續；6月時候的強烈雨勢，讓農田積水，而這是先前的颱風、梅雨都不曾造成的情況。「這攸關一個農民的生存」，黃太太說，看著這片農田30多年了，原有的水路在機廠用地整地後已經不見了，沒有水就不能灌溉、不能排水，根本無法耕作。

新北市政府捷運工程局土地開發科長李浩榕表示，機廠用地範圍外、靠近新市六路側的剩餘農地面積粗算約為1.1公頃，農作需要灌溉水源、排水溝渠等，目前已針對此部分做出規劃，將和機廠的排水系統做出整體設計、施作，目前是個過渡期；機廠完成後，屆時和周邊農地會有灌溉溝渠、綠帶等作為區隔。

淡海輕軌機廠徵收私有農地，85位地主中已有80位完成協議價購，捷運工程局規劃將循一般徵收程序取得另5位地主所屬土地。