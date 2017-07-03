自己的器材自己賣蛋糕賺 花蓮縣孩子新北學烘焙

花蓮縣大比大家庭關懷協會青少年到新北市蘆洲區一家烘焙坊學習麵包、糕點製作。（記者李雅雯攝）

2017-07-03 23:50

〔記者李雅雯／新北報導〕花蓮縣大比大家庭關懷協會今天帶著一群14到18歲的青少年到新北市蘆洲區「魚米烘焙客」烘焙坊學技；去年他們用蛋糕義賣所得，終於買到第一台大型烤箱，接下來要繼續練習烘焙技巧，穩定產量，再添購其他烘焙器材，朝著共同目標「開一間烘焙教室」邁進。

花蓮縣大比大家庭關懷協會關注花蓮縣秀林鄉和平部落的孩子，長期觀察後發現，許多孩子大多在國中畢業後就不再升學，國中升高中比例約僅6成，轉而到地方上的台泥、台電和平電廠做工。

「我們想要創造的是個機會」，協會總幹事蕭馥如說，部落的孩子對於未來的想像較狹隘，以為生活只能是這樣，其他的都不敢想，我們想要給孩子不同的可能性，讓他們學習一技之長，一個帶得走的技能，剛好平常幾個社工平常興趣是做蛋糕，於是去年就發想，先由烘焙來試試看。

蕭馥如特別強調「付出」，最開始帶著孩子們做烘焙，只有家庭用小烤箱，甚麼機具都沒有，一切都是手動、手打，好不容易才利用蛋糕義賣所得添購了首部大型烤箱。蕭馥如說，這些付出的過程，都是學習的一部分。

13歲曾姓青少年說，每次做蛋糕過程中的手動「打發」都要一直攪、一直攪、一直攪，若是停了，這些材料就會毀了，真的很累，不過蠻好玩的，如果可以，期待將來可以為「烘焙教室」工作。

這群青少年今天特別到新北市學技，這條牽線是由現在新北學校永福國小擔任學校社工師的黃欣怡牽起來，她先前曾在協會服務，轉知協會相關訊息後，又獲學校支持，再由校內主任牽線後，拉起這次學技課程。新北市議員李翁月娥昨和民間團體也到場給青少年們鼓勵，現場認購逾百份蛋糕、餅乾。