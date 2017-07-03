長庚急診事件結束了？醫勞盟：結構不改將再發生

2017-07-03 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕長庚醫院急診部日前爆發離職潮，今天長庚表示撤銷6名醫師的處分，大動作止血道歉，希望事件能盡速告一段落。不過，台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟（醫勞盟）和台灣醫療改革基金會（醫改會）都表示，如果當前財團法人醫院董事會握有決策大權的結構不改，仍然是管理凌駕專業且重營利的導向，類似事件有可能再度發生，且不僅限於長庚醫院。

根據《聯合報》報導，醫勞盟理事長儲寧瑋表示，客觀上來看，法人醫院講求社會公益，可是長庚的董事會為王家掌握，並以營利為導向，不利於社會公益。必須靠政府修醫療法，重新分配董事會成員比例，不然類似事件還是有可能發生。

醫改會研究員辜智芬也表示，財團法人醫院的董事會掌握決策生殺大權，且都以營利為導向，在長庚急診事件中可以發現，高層違背醫療專業，催化了醫師出走潮。董事會的組成中應有醫院工會的代表，或是由員工推舉出來的非主管員工代表在內才行，且席次比例也應由衛福部規範，如果交由醫院自行決定，最後只有一席恐怕沒辦法發揮監督力量。

儲寧瑋表示，大部分醫院都沒有醫師工會。在醫院經營者偏向營利的情況下，醫師工會可以成為與醫院協商的平衡力量，不僅能夠保障醫師權益，也有利病人安全，提高醫療品質。