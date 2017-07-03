新竹縣想添「到宅沐浴車」、「行動餐車」

紅十字會新竹縣支會同仁們用愛心的手勢，呼籲大家也看到長期臥床失能老人們，想要洗個舒服又安全的澡的最基本生活需求。（記者黃美珠攝）

2017-07-03 22:29

［記者黃美珠／新竹報導］除了復康巴士，新竹縣目前也很需要提供長期臥床失能鄉親完善洗澡服務的「到宅沐浴車」，以及在緊急災害發生時，可以前進災區提供受困者熱食以維生，或給救難人員基本溫飽以發揮最大搜救能量的「行動餐車」。縣府社會處直言，在政府部門經費困難下，如果有善心的社會企業或民眾願意捐贈，他們也十分樂見。

新竹縣政府社會處表示，全縣對復康巴士的需求不算小，以今年5月份資料顯示，25輛復康巴士，總共接送了2215人次，總共出車了4089趟。

相較於復康巴士的需求，境內還有一群因為重度失能長期臥床在家、甚至已經癱瘓者，他們或因移位困難，或是家裡的衛浴設備欠佳，以致沒辦法自己或靠家屬幫忙洗澡。

這些人只要年滿65歲以上、或是年過50歲的身心障礙人士，或是住在原鄉且年滿55歲的原住民鄉親，經過評估符合資格，就需要這個「到宅沐浴車」的協助。

中華民國紅十字會新竹縣支會總幹事林伶惠說，全縣需要居家照顧的鄉親大約有1000多人，其中5％需要前述沐浴的服務。但迄今只有1輛「到宅沐浴車」，所以暫時只能服務10名鄉親，最遠只到關西，確實需要新添購。

縣府社會處老人福利科表示，這輛到宅沐浴車，每次出車幫前述重度失能鄉親洗澡都需要3個人，這樣的服務除了可以讓患者臥床依舊能保有相對比較好的生活品質，安全性上也更有保障，讓服務者和受服務者都安心。

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