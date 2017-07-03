鳳山今開辦長輩共餐服務 15里539名長輩參加

鳳山區公所今開辦長輩共餐服務，長輩們直呼菜色好讚！（記者陳文嬋攝）

2017-07-03 23:19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區長輩超過4萬人，區公所今開辦「長輩作伙開講呷百二共餐服務」，總計15里、539名長輩參加，長輩就近到社區共餐，還能一起做健康操等，活得快樂更健康。

根據市府統計，鳳山區年滿65歲長輩有4萬2500人，高達全區人口比例9%，許多長輩因子女忙於工作，必須自行採買、烹煮，費時又耗力。

鳳山區公所與立委許智傑服務處合作，今開辦「長輩作伙開講呷百二共餐服務」，由誠義里與生明社區打頭陣，鎖定行動方便長輩就近到社區共餐，委由太師傅辦理團膳，經營養師調配營養成分，每餐提供4菜1湯。

區長劉勝元表示，採使用者付費為原則，長輩只花50元，有肉有菜十分豐富，還能一起做健康操、談天說地等，享受量血壓及健康諮詢，目前已有15里、539名長輩響應，長輩也能透過共餐Line群組，作為菜色、份量參考。

鳳山基層促進會會長、誠義里長劉啟芳指出，長輩最怕單獨在家，就怕發生意外，共餐服務很有意義，除了讓長輩走戶外，社區能幫忙解決問題，讓長輩得到最好的照顧，也能降低社會成本。

90歲巫水林夫妻一起共餐，他笑稱夫妻平常在家吃飯很平淡，大家一起吃飯很熱鬧，可以聊天談心，就像吃團圓飯，場面熱鬧滾滾；陳姓里民則說，菜色很好有肉又青菜，滷雞腿還有整隻魚，光到外面包個相同的便當，花費至少要100元，帶給他活力的一天。