西拉雅玩水酷 烏山頭水庫大壩上的瑜伽課

2017-07-03 23:42

［記者王涵平／台南報導］玩水庫退燒了？7月8日起烏山頭水庫「大壩酷玩生活節」將以瑜伽打頭陣，邀請瑜伽愛好者來大壩上一場特別的瑜伽課。

有千島湖美稱的烏山頭水庫，親水公園戲水區酷涼消暑，傍晚時分的大壩賞夕陽更是適合全家大小散步納涼的好時機，入住水庫，無論是露營或入住湖境渡假會館，在大壩上仰頭望就能看見北斗七星跟你打招呼，望遠又能看見遼闊嘉南平原夜景，有不一樣的體驗與感受。

7月8日下午五5點半在烏山頭水庫大壩上開課，1個半小時的課程，有專業的瑜伽老師現場授課，一起欣賞陽光灑在水庫上波光粼粼的金黃時分。

南藝大音樂系所的同學在大壩上以竹搖琴、手碟、小提琴等器樂演出，要讓大家在大壩上吹涼風喝咖啡，盡情在大壩上享受身、心、靈的酷涼感。另外，活動當天只要加入西拉雅國家風景區的粉絲，戴墨鏡手持「今日我最酷」的牌子做出基礎瑜伽單腳姿勢超過10秒，並上傳照片，就有機會可以獲得限量版的水庫酷神拖，送完為止。

當日下午3點半後攜帶瑜伽墊入場的民眾可以享有每人票價60元的超酷優惠。西拉雅玩水酷活動官網http://visionbridge802.wixsite.com/sirayareservoir/blank-2。